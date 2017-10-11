Додон пообещал Путину не подписывать ни один антироссийский закон

Президент Молдавии Игорь Додон заверил своего российского коллегу Владимира Путина, что не подпишет ни один антироссийский закон, даже если парламентское большинство проголосует за него повторно. Об этом он написал в своем Facebook по итогам встречи двух лидеров в Сочи.

«Это, в частности, касается и законопроекта о запрете трансляции российских новостных и информационно-аналитических передач на территории Молдовы», — пояснил Додон.

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Кроме того, молдавский лидер заявил, что осуждает любые антироссийские проявления в деятельности властей своей страны, такие как депортации российских должностных лиц, журналистов и артистов, антироссийскую пропаганду государственных СМИ.

Додон попросил Путина поддержать заявку Молдавии на получение статуса наблюдателя при Евразийском Экономическом Союзе, назвал Россию главным стратегическим партнером и выразил уверенность, что отношения с Москвой «будут только усиливаться, несмотря на все чинимые нам препятствия».

«Далеко не всех в молдавской политической элите устраивает подобное улучшение молдо-российских отношений и развитие нашего стратегического партнерства. Правительство и парламентское большинство, контролируемое странами Запада, всеми силами пытается подорвать отношения между нашими странами», — отметил молдавский лидер.

В марте Додон заявил о начале нового этапа сотрудничества с Россией. Президент отметил, что наихудшими отношения Москвы и Кишинева были в период с 2012 по 2016 год.

В январе визит в Россию стал первой зарубежной поездкой Додона в качестве президента Молдавии. На таком высоком уровне переговоров между Москвой и Кишиневом не было с 2009 года.