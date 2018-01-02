Президента Молдавии вновь временно отстранили

Конституционный суд (КС) Молдавии приостановил полномочия президента Игоря Додона, передает «Интерфакс».

Исполнять обязанности главы государства будет председатель парламента Молдавии Андриан Канду. Он же назначит новых членов правительства.

Кроме того, КС постановил, что назначать главу МИД и еще шесть членов правительства могут председатель парламента или премьер, а не только президент, добавляет РИА Новости.

В КС обратились депутаты парламента Молдавии от Демократической партии: они указали, что президент дважды отклонил кандидатуры двух вице-премьеров и пяти министров. По законодательству, глава государства может не соглашаться с кандидатурами только один раз.

Додон, комментируя решение суда, сказал, что КС нарушил процедуру отстранения. «По идее, в КС должно было обратиться правительство через соответствующее правительственное постановление либо парламент — через соответствующее решение парламента, — написал он в Facebook. — Что касается моей позиции, то я принял решение не уступать. Это лучше, чем потом годами объяснять, почему был назначен на должность тот или иной состав скомпрометировавших себя министров».

Суд в октябре уже приостанавливал полномочия Додона после того, как тот дважды не согласовал кандидата на пост министра обороны.

Молдавия — парламентская республика. Проевропейские партии имеют в парламенте большинство, между депутатами и Додоном постоянно возникают разногласия.

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