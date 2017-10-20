Бывший СССР
 

Президента Молдавии лишили права назначить министра обороны

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Игорь Додон
Игорь Додон

Конституционный суд Молдавии разрешил назначить министра обороны в обход президента страны Игоря Додона, являющегося также Верховным главнокомандующим. Об этом со ссылкой на решение суда сообщает ТАСС.

Решение было мотивировано «невыполнением Додоном его конституционных обязанностей», когда тот дважды отклонил предложенную премьер-министром Павлом Филипом кандидатуру Евгения Стурзы на пост министра обороны.

По законам Молдавии глава республики может отклонить кандидатуру только один раз. В случае повторного выдвижения президент обязан подписать указ о назначении, если премьер-министр повторно выдвигает ту же кандидатуру.

Суд констатировал, что Додон «находится в состоянии временной неспособности исполнять свои обязанности» и разрешил делегировать его полномочия председателю парламента или премьер-министру. Тем не менее в каждом конкретном случае они должны запрашивать решение Конституционного суда.

22 сентября депутаты парламента Молдавии от Либеральной партии начали сбор подписей под законопроектом об импичменте Игоря Додона. Лидер Либеральной партии Михай Гимпу отметил, что законопроект был направлен всем парламентским фракциям, кроме фракции Партии социалистов. Для рассмотрения законопроекта на заседании парламента необходимы подписи 34 депутатов из 101.

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