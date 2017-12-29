Президента Молдавии предложили отстранить от должности

Депутаты парламента Молдавии от Демократической партии Сергей Сырбу и Корнелиу Падневич предложили временно отстранить от исполнения своих обязанностей президента страны Игоря Додона. Об этом сообщает Newsmaker.

Сырбу и Падневич обратились в Конституционный суд с требованием констатировать обстоятельства, при которых необходимо временное исполнение обязанностей президента. Свое требование они обосновывали повторным отказом Додона подписать указ о назначении новых членов правительства, которые были предложены их партией.

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Сырбу понадеялся, что уже к Рождеству у Молдавии будет «функциональное правительство». «Возможно, это будет неприятный подарок президенту на Новый год, но он сам спровоцировал этот кризис», — сказал он.

Ранее в четверг Додон вновь отклонил кандидатуры на должности двух вице-премьеров и пяти министров, предложенные правительством. Президент заявил, что не собирается «уступать в этой ситуации», а выдвижение семи новых членов кабинета министров назвал «продуктом очередного политического сговора».

Молдавия — парламентская республика. Проевропейские партии имеют сейчас в парламенте большинство, между депутатами и Додоном постоянно возникают разногласия.

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