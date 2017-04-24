Путин призвал лучше защищать интересы россиян на фоне притока гастарбайтеров

Механизм защиты интересов россиян при большом потоке трудовых мигрантов нуждается в постоянном совершенствовании, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей в понедельник, 24 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, необходимо защитить интересы россиян на рынке труда, а также обеспечить их права на предоставление социальных услуг, чему могут помешать проблемы, «которые порождаются большим количеством приезжих».

Вместе с тем нужно учитывать, что экономика страны нуждается в притоке рабочей силы, отметил президент. «Это чувствительные, важные вопросы, которые требуют проработки», — подчеркнул он.

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На проблемы с трудовыми мигрантами Путину в ходе заседания пожаловался спикер законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев. Он предложил ограничить возможности постановки на учет трудовых мигрантов, а также ввести уголовное наказание за их фиктивную регистрацию в нежилых помещениях.

В декабре прошлого года сообщалось, что президент поручил правительству разработать законопроект об адаптации мигрантов. Отмечалось, что документ должен быть подготовлен к сентябрю.

Приезжающие на работу в Россию должны оформить либо миграционную карту сроком на три месяца, либо трудовой патент, который действует не более года. Также им необходимо сдать комплексный экзамен по русскому языку, основам истории и права.

С конца 2015 года власти субъектов получили право самостоятельно определять необходимое число трудовых мигрантов и перечень отраслей, где они имеют право работать.