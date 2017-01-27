В Госдуме задумались о создании российской «грин-карты»

В Госдуме готовится законопроект о российском аналоге американской грин-карты. Об этом в пятницу, 27 января, сообщил разработчик документа, депутат нижней палаты парламента от ЛДПР Владимир Сысоев, передает РИА Новости.

«Законопроект у меня в работе, я планирую внести [в Госдуму] весной, наверное. Думаю, что в марте», — сказал парламентарий.

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Планируется, что документ упростит порядок предоставления русскоязычным иностранцам, в частности, из ближнего зарубежья, вида на жительство. Автор инициативы отмечает, что речь идет о квалифицированных работниках. «Сейчас для получения вида на жительства в России у нас есть квоты, которых мало. Люди, в которых заинтересована страна, оторваны от возможности получить вид на жительство на законных основаниях», — отметил Сысоев.

В настоящее время приезжающие на работу в Россию должны оформить либо миграционную карту сроком на три месяца, либо трудовой патент, который действует не более года. Также им необходимо сдать комплексный экзамен по русскому языку, основам истории и права.

В декабре 2015 года российские регионы получили право самостоятельно определять необходимое число трудовых мигрантов на территории субъекта и перечень отраслей, в которых они имеют право работать. На этом основании власти Новосибирской области запретили иностранцам работать в детсадах и школах, на общественном транспорте, в добыче полезных ископаемых и ряде других сфер.

Грин-карта — документ, который позволяет человеку, не являющемуся гражданином США, жить и легально работать в этой стране.