В Подмосковье рухнули цены на дома

Стоимость загородной недвижимости в Подмосковье за 12 месяцев 2018 года существенно снизилась. Об этом свидетельствуют материалы «Авито Недвижимость», поступившие в понедельник, 4 февраля, в распоряжение «Ленты.ру».

Особенно заметно подешевели частные дома, отметили в компании: снижение к декабрю 2017 года составило 31 процент. Таунхаусы за тот же период упали в цене на 14 процентов, коттеджи — на 8 процентов. Ценник на дачи скорректировался незначительно — на 1,3 процента.

«Загородная недвижимость часто покупается не для постоянного проживания, следовательно, в периоды, когда экономика переживает трудности, спрос на загородную недвижимость снижается сильнее, чем на другие виды жилой недвижимости», — прокомментировал результаты исследования руководитель направления недвижимости компании Дмитрий Алексеев, добавив, что в этой ситуации продавцы конкурируют между собой, снижая цену.

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Как подчеркивают в «Авито», самым недорогим загородным форматом 2018 года стали дачи. Средняя цена такого объекта по итогам года зафиксирована на уровне 1,97 миллиона рублей.

Средняя стоимость индивидуального дома оказалась значительно выше даже с учетом падения цен: по итогам года показатель составил 11,57 миллиона рублей. Показатель для таунхаусов зафиксирован на уровне 11,7 миллиона, а для коттеджей — на уровне 23 миллиона рублей за объект.

Ранее аналитики «Мира квартир» исследовали рынок аренды загородной недвижимости в различных российских регионах. По их данным, средняя стоимость аренды частного домовладения в Московском регионе к концу 2018 года составила 105 тысяч рублей в месяц.

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