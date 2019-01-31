Каждый десятый россиянин купит жилье в 2019 году

До конца текущего 2019 года приобрести жилую недвижимость — квартиру или дом — собираются около десяти процентов россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как следует из исследования, посвященного теме потребительских возможностей и планов россиян, более четверти граждан — 26 процентов — намерены в 2019-м потратиться на ремонт. В прошлом году улучшение жилищных условий за собственный счет, то есть покупку недвижимости, планировали лишь шесть процентов респондентов.

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В 2019-м 22 процента граждан намерены вложиться в туристические поездки, 15 процентов собираются приобрести бытовую технику. Каждый десятый планирует оплатить обучение, столько же — купить автомобиль.

Наименее востребованные в 2019-м покупки — это мультимедийная техника, гараж, видео- и фотокамера, акции и облигации, следует из материалов ВЦИОМ.

В конце 2018-го рост цен на жилье в новом 2019 году спрогнозировали более половины россиян, принявших участие в соответствующем тематическом опросе. Падения стоимости квартир тогда ждали лишь 14 процентов жителей страны, а в ценовую стабильность верили 34 процента.

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