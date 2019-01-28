В Москве наметился дефицит дешевого жилья

Столичный сегмент новостроек экономкласса сжимается, констатируют аналитики агентства недвижимости «Бон Тон» в обзоре московского рынка жилья по итогам 2018 года (имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру»).

По подсчетам экспертов, к концу 2018-го в Москве на продажу было выставлено менее 51 тысячи квадратных метров недорогой недвижимости. Годом ранее, в декабре 2017-го, этот показатель почти достигал 214 тысяч «квадратов».

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В 2018-м объемы реализации дешевых квартир в городе увеличились более чем на 65 процентов, отмечается в предоставленных материалах. «Одной из причин снижения объемов предложения стало активное вымывание лотов», — поясняют в «Бон Тон».

Средневзвешенная цена бюджетного жилья в Москве составила в конце года 115,8 тысячи рублей за квадратный метр. По сравнению с показателем за декабрь 2017-го «квадрат» подорожал на четыре процента. «Это можно объяснить и повышением стадии готовности проектов, и активностью покупателей», — отмечают аналитики.

Согласно данным, опубликованным 15 января текущего года, самая дешевая квартира в новостройке внутри МКАД стоит 3,44 миллиона рублей. За пределами кольцевой минимальный бюджет покупки столичного жилья зафиксирован на уровне 2,52 миллиона рублей.

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