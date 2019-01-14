Жилье в Москве подорожало

Средняя цена квадратного метра в московских новостройках выросла за год на 7,5 процента, достигнув к декабрю 2018-го 162 тысяч рублей. Об этом говорится в материалах компании «Метриум» (есть в редакции «Ленты.ру»).

Рост стоимости метра отмечался в новостройках большинства столичных округов, исключение составили только Северный и Восточный, где зафиксировано снижение показателя на 3,4 и 2,4 процента соответственно.

Лидером по увеличению стоимости «квадрата» оказался Юго-Восточный с показателем в 13,7 процента за год. Второе место занял Западный округ с ростом на 9,5 процента, третье досталось Северо-Восточному где цены выросли на 8,6 процента.

Средняя стоимость квартиры в столичных новостройках за год выросла на 10,2 процента, до уровня в 9,7 миллиона рублей, подсчитали в компании. Заметнее всего подорожали «однушки» — рост составил 10,2 процента, средняя стоимость такой квартиры к началу 2019 года достигла 6,9 миллиона рублей. «Двушки» выросли в цене на 8,8 процента, до 9,9 миллиона, квартиры-студии подорожали на 7,4 процента, до 5,13 миллиона рублей.

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Наименее выраженным оказался рост цен на трехкомнатные квартиры — эта категория жилья подорожала на 1,9 процента, до 12,98 миллиона рублей. Цены на многокомнатное жилье за год снизились на 4,8 процента. Средняя стоимость такой квартиры составила к концу 2018 года 19,5 миллиона рублей.

«Высокий спрос на квартиры позволил девелоперам активно повышать цены, — прокомментировала ситуацию на рынке Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум», участник партнерской сети CBRE. — Положительной динамике способствовало и снятие с реализации пула недорогих квартир. В конце 2018 года средняя цена квадратного метра на первичном рынке жилой недвижимости массового сегмента достигла своего пика, установив новый рекорд — 162 090 рублей».

В январе 2019-го аналитики портала Domofond поделились данными о самых дешевых квартирах в Москве. Минимальная стоимость столичной квартиры составила на начало года 1,6 миллиона рублей — в этом бюджете выставлена на продажу студия площадью девять квадратных метров в 18-минутной пешей доступности от станции метро «Алтуфьево».. В тройку самых дешевых объектов вошли также две 12-метровые квартиры: в Печатниках и Южном Чертаново. Стоимость объектов составила 1,99 и 2,5 миллиона рублей соответственно.

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