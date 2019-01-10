В Москве нашли квартиру с прачечной за миллион рублей в месяц

Самая дорогое съемное жилье в Москве — пятикомнатная квартира общей площадью более 200 квадратных метров, расположенная в престижном районе Хамовники. Об этом свидетельствуют материалы агентства Kalinka Group, предоставленные редакции «Ленты.ру».

Стоимость проживания в квартире превышает миллион рублей в месяц. В апартаментах есть две детских комнаты и прачечная.

На второй строчке рейтинга самых дорогих съемных объектов — сразу две квартиры за миллион рублей в месяц. Это «трешка» площадью 180 квадратных метров с двумя спальнями и двумя гардеробными на Якиманке и пятикомнатная квартира (220 квадратных метров) с гардеробной и двумя детскими комнатами в Мещанском районе.

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Третье место досталось трехкомнатным апартаментам в деловом центре «Москва-Сити» — владелец просит за них 900 тысяч рублей в месяц. Далее идет четырехкомнатная квартира в Пресненском районе — просторное жилище площадью 280 квадратных метров можно снять за 850 тысяч рублей в месяц.

Самый дешевый объект из топ-5 — шестикомнатная квартира площадью 560 квадратных метров, расположенная в районе Щукино. Ее можно снять за 800 тысяч рублей в месяц.

Согласно данным, обнародованным в конце 2018-го, Хамовники являются самым популярным районом среди покупателей дорогих квартир в Москве: в прошлом году там было заключено 37 процентов сделок с элитной недвижимостью. На втором месте — Тверской район и Замоскворечье: на оба пришлось по 15 процентов продаж.

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