Дом с «золотыми» квартирами нашли в Москве

В одном из московских жилых комплексов квадратный метр жилья оценили в 1,6 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют материалы агентства Est-a-Tet, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Клубный дом еще не введен в эксплуатацию, он возводится в Пресненском районе города около Патриарших прудов. Согласно информации на сайте проекта, завершение строительства намечено на первый квартал 2019-го. За 1,6 миллиона рублей можно приобрести почти 600 граммов золота или целую квартиру-студию в Подмосковье.

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В среднем «квадрат» в новостройках Центрального административного округа в конце 2018-го стоит 570 тысяч рублей, подсчитали аналитики. На продажу в центре выставлено 548 тысяч квадратных метров в 96 проектах, из них почти 254 тысячи метров — в Пресненском районе. Половину предложения занимают апартаменты.

Как отмечается в предоставленных материалах, районом с самыми дорогими новостройками остаются Хамовники, где стоимость квадратного метра превышает 851 тысячу рублей.

Ранее в декабре Хамовники назвали самым популярным районом среди покупателей дорогих квартир в Москве. По данным риелторов, в уходящем году здесь было заключено 37 процентов сделок с элитной недвижимостью.

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