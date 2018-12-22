В Москве нашли коммуналку с комнатами по 26 миллионов

Самая дорогая комната в Москве продается в одном из жилых домов на Космодамианской набережной (район Замоскворечье). Объявления о ее продаже размещены в базах Domofond и Avito.

Жилплощадь находится на шестом этаже кирпичного дома «сталинской» постройки. «Дом после капитального ремонта, чистый подъезд. Соседи хорошие, доброжелательные», — отмечается в описании объекта.

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Комната выставлена на продажу за 26 миллионов рублей, однако продавцы не исключают возможности торга.

Ранее эксперты агентства «Инком-Недвижимость» проанализировали предложение комнат в столичных коммуналках. По их сведениям, самый дорогой объект в первом полугодии 2018-го был выставлен на продажу за 14 миллионов рублей. В таком бюджете предлагалось приобрести 12-метровую жилплощадь в одной из квартир на Арбате.

В компании назвали стоимость жилья сильно завышенной, уточнив, что такая ситуация типична для рынка комнат в центре Москвы. По информации «Инком», основной спрос на комнаты в Москве формируется приезжими, а также людьми с резко ухудшившимся материальным положением.

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