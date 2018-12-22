Половину элитных квартир в Москве выставили на продажу тайно

Предложение элитного жилья в Москве снизилось за год на восемь процентов. При этом значительное количество лотов поступило в так называемую закрытую продажу — они не рекламируются и не выводятся на рынок. Об этом свидетельствуют материалы Kalinka Group (имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру»).

С учетом этих объектов предложение не сократилось, а, напротив, выросло на 11 процентов, отмечают в компании.

«Отличительной особенностью 2018 года можно назвать наличие большого объема проектов в закрытых продажах. В декабре в ЦАО по такой схеме реализуются не менее девяти проектов с суммарным объемом предложения около 520 лотов (75 тысяч квадратных метров», — отметил директор департамента аналитики и консалтинга Kalinka Group Роман Попов.

Материалы по теме Центровые Москвичи скупают элитные квартиры. Такого не было с девяностых

В компании уточнили, что элитный рынок в 2018 году пополнился 1070 лотами, включая те, что реализуются закрыто. Таким образом, количество проданных без огласки элитных объектов превысило половину от выведенного на рынок объема.

Средний бюджет сделки в элитном сегменте, по статистике Kalinka Group, в 2018 году составил 71,2 миллиона рублей. Средневзвешенная цена дорогой недвижимости выросла за год на четыре процента, до 750 тысяч рублей за квадратный метр.

Ранее в компании подсчитали, что в третьем квартале 2018-го в закрытом режиме продавалось 46 процентов предложения в новых элитных столичных ЖК. «Существующий высокий спрос гарантирует продажи даже в отсутствие продвижения проектов, что позволяет застройщикам сэкономить на маркетинговых бюджетах», — отметили в Kalinka Group.

По статистике компании Urbanus, в 2018 году покупатели элитного жилья стали в полтора раза чаще, чем в 2017-м, брать ипотечные кредиты. В результате доля сделок с привлечением кредитных денег достигла в сегменте 30 процентов.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!