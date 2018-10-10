На рынке ультрадорогой недвижимости обнаружили засилье тайных сделок

46 процентов предложения в новых элитных жилых проектах Москвы в третьем квартале 2018-го реализуется в закрытых продажах, то есть не выводится на открытый рынок и не рекламируется. Это следует из материалов департамента консалтинга и аналитики Knight Frank (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Суммарный объем предложения по итогам третьего квартала снизился в годовой динамике на семь процентов, ко второму кварталу 2018-го — на восемь процентов. Всего с начала года на первичном рынке высокобюджетной недвижимости в продажу поступило 17 новых проектов, при этом в восьми из них продажи ведутся закрытыми образом. Такая ситуация на рынке отмечается впервые, подчеркивают в Knight Frank.

«В 2017 году в закрытых продажах находилось не более трех объектов, сейчас они уже реализуются на открытом рынке», — говорится в материалах компании.

Материалы по теме Центровые Москвичи скупают элитные квартиры. Такого не было с девяностых

К началу октября суммарно в закрытых продажах находилось порядка 380 элитных квартир и апартаментов, это 46 процентов от общего количества лотов в новых проектах 2018 года.

«Рост числа проектов в закрытых продажах косвенно связан с активизацией рынка элитной недвижимости и вымыванием предложения качественных объектов, — говорит Людмила Потапова, директор департамента жилой недвижимости Knight Frank. — Существующий высокий спрос гарантирует продажи даже в отсутствие продвижения проектов, что позволяет застройщикам сэкономить на маркетинговых бюджетах без ущерба для динамики продаж».

Ранее аналитики альянса компаний Contact Real Estate, Welhome, Tweed, Savills, Knight Frank, «КМ Девелопмент» и Blackwood подсчитали, что количество сделок со вторичной элитной недвижимостью Москвы по итогам третьего квартала превысило аналогичный квартальный показатель 2017-го на 20 процентов. Причиной такой динамики аналитики называют снижение цен в сегменте.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!