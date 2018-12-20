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Названы самые дешевые небоскребы Москвы

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Жилой комплекс «Level Амурская»

Минимальный бюджет покупки жилья в небоскребах Москвы в декабре 2018 года составил 3,3 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют материалы исследования компании «Метриум», присланные в редакцию «Ленты.ру».

Самое дешевое жилье в сегменте высотных новостроек представлено в ЖК Level Амурская. За 3,3 миллиона рублей в этом комплексе можно купить апартаменты небольшой площади. Квартиры в той же новостройке продаются по цене от 3,99 миллиона рублей.

В число небоскребов комфорткласса с самым дешевым жильем вошли также ЖК «Столичные поляны» и «Дмитровский парк» (3,55 и 3,81 миллиона рублей за квартиру соответственно). Квартиры и апартаменты по цене до 5,5 миллиона рублей продаются в высотных ЖК Discovery Park, Fresh, Discovery, «Савеловский сити», «Селигер Сити» и «Домашний».

«Высотное строительство является одним из наиболее заметных трендов в массовом сегменте уже второй год, — комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE). — В общей сложности в 2017-2018 годах в "старой" Москве стартовали продажи в 10 небоскребах комфорткласса. Таким образом, количество высотных проектов в данной категории за этот период увеличилось почти в три раза. На сегодняшний день на жилые комплексы, в состав которых входят корпуса высотой более 98 метров, приходится около 20 процентов всех сделок в массовом сегменте».

Ценовой минимум среди высотных новостроек бизнес-класса зафиксирован на уровне 4,17 миллиона рублей. В таком бюджете предлагается студия в жилом комплексе «Метрополия». В тройку самых доступных небоскребов сегмента вошли также ЖК «Рихард» и D1 (квартиры-студии от 4,96 и 5,78 миллиона рублей соответственно). Купить жилье по цене до 6 миллионов можно также в ЖК «Ленинградка 58» и «Береговой».

В премиум-классе самая дешевая квартира в высотной новостройке стоит 10,28 миллиона рублей. Жилье находится на втором этаже ЖК Prime Park. От 10,83 миллиона продаются квартиры в ЖК Spires, от 12,83 миллиона — в ЖК «Дыхание». Оба предложения также расположены на вторых этажах ЖК.

По статистике компании Savills, в 2017 году в Центральном округе Москвы было приобретено порядка 800 квартир и апартаментов в домах-небоскребах. С января по апрель 2018-го заключено еще 260 сделок. Каждый месяц в высотках, расположенных в ЦАО, заключается около 70 сделок.

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