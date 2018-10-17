Самому высокому в Европе небоскребу дали зеленый свет

Служба государственного строительного надзора Санкт-Петербурга выдала разрешение на ввод в эксплуатацию многофункционального комплекса «Лахта Центр», в составе которого построен самый высокий в Европе небоскреб — 462-метровый. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте проекта.

Предварительные работы по приемке объекта стартовали в феврале 2018-го: кадастровые инженеры в течение полугода обмеряли четыре объекта комплекса, занимающие 400 тысяч квадратных метров. Осенью комиссия Госстройнадзора проверила все параметры и документацию «Лахта Центра»: строительно-монтажные работы на соответствие проекту, планировку участка, гидрогеологическую документацию, соответствие пожарной и экологической безопасности, готовность коммунальных сетей и многое другое.

Материалы по теме Темные башни Американские небоскребы кренятся и оседают. Устоят ли московские?

По итогам проверки было оформлено разрешение на ввод комплекса в эксплуатацию. Открыть «Лахту» планируется через год — арендаторам еще предстоит выполнить работы по обустройству и отделке помещений. За это время к приему посетителей подготовят самый высокий в Европе панорамный ресторан на уровне 315 метров и обзорную площадку на отметке 360 метров. Кроме того, будут запущены планетарий, спорткомплекс с панорамным бассейном, образовательный центр для детей и молодежи, выставочные пространства, амфитеатр на берегу, концертный зал. Одновременно завершатся работы по обустройству набережных и подключению комплекса к улично-дорожной сети.

«Дата открытия будет определена к моменту полной готовности комплекса к приему сотрудников и посетителей», — отмечается в сообщении.

«Лахта Центр» начали строить на берегу Финского залива в 2012 году. В реализации проекта участвовали около 600 российских и иностранных компаний и более 20 тысяч человек из 18 стран.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!