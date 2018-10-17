Дом
 
Последние новости
Россия продолжила избавляться от госдолга США
Появились подробности избиения солистки «Маши и медведей»
Самый дорогой дом России нашли в лесу
Китаянка упала в аквариум с голодными акулами и выжила
Назван легкий способ предотвратить заболевания сердца и сосудов
Российское судно застряло в Китае из-за санкций
Победы сборной России посчитали «добытыми чужими руками»
Скупой отец отказался платить за костюм сына и выставил себя посмешищем
Привыкшие к теплу москвичи расстроятся через пару дней 
Названо лучшее светлое пиво
Новости партнеров

Самому высокому в Европе небоскребу дали зеленый свет

Перейти в «Мою Ленту»
Лахта Центр

Служба государственного строительного надзора Санкт-Петербурга выдала разрешение на ввод в эксплуатацию многофункционального комплекса «Лахта Центр», в составе которого построен самый высокий в Европе небоскреб — 462-метровый. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте проекта.

Предварительные работы по приемке объекта стартовали в феврале 2018-го: кадастровые инженеры в течение полугода обмеряли четыре объекта комплекса, занимающие 400 тысяч квадратных метров. Осенью комиссия Госстройнадзора проверила все параметры и документацию «Лахта Центра»: строительно-монтажные работы на соответствие проекту, планировку участка, гидрогеологическую документацию, соответствие пожарной и экологической безопасности, готовность коммунальных сетей и многое другое.

По итогам проверки было оформлено разрешение на ввод комплекса в эксплуатацию. Открыть «Лахту» планируется через год — арендаторам еще предстоит выполнить работы по обустройству и отделке помещений. За это время к приему посетителей подготовят самый высокий в Европе панорамный ресторан на уровне 315 метров и обзорную площадку на отметке 360 метров. Кроме того, будут запущены планетарий, спорткомплекс с панорамным бассейном, образовательный центр для детей и молодежи, выставочные пространства, амфитеатр на берегу, концертный зал. Одновременно завершатся работы по обустройству набережных и подключению комплекса к улично-дорожной сети.

«Дата открытия будет определена к моменту полной готовности комплекса к приему сотрудников и посетителей», — отмечается в сообщении.

«Лахта Центр» начали строить на берегу Финского залива в 2012 году. В реализации проекта участвовали около 600 российских и иностранных компаний и более 20 тысяч человек из 18 стран.

***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru
Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мужчина погиб после падения с крыши небоскреба в «Москва-Сити»
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Житель Гонконга снял на видео прогулку по краю крыши небоскреба
Взбирающийся по небоскребу енот заставил переживать миллионы зрителей
Другие материалы рубрики
Дом00:05Сегодня

Из воздуха

В Москве стало больше несуществующих квартир. Как их вычислить?
00:43Сегодня

Названы излюбленные способы мошенничества россиян с материнским капиталом

14:3316 октября

Московская элитная недвижимость упала в цене

11:20Сегодня

Самый дорогой дом России нашли в лесу

ДомПартнерский материал

Спокойствие, только спокойствие

Как правильно выбрать дом, чтобы защититься от стресса и жить в комфорте: советуют психологи
12:1516 октября

Назван необходимый для спокойного обслуживания ипотеки доход

00:3016 октября

Россиянин нашел легкий способ заработать на чужом жилье

09:4516 октября

Рассчитана доступность квартир в Москве для приезжих

Дом16:3111 октября

Больше чем отель

«Трофейные» гостиницы обогащают культуру и историю городов, в которых находятся
20:4215 октября

Раскрыта стоимость самой дешевой съемной квартиры в Москве

08:56Сегодня

Недвижимость в Санкт-Петербурге оказалась привлекательнее московской

01:2913 октября

Роскошную квартиру Шнура и Матильды выставили на продажу

Россия
Окунулись в свет
Они сбежали от всех и поселились в сибирской деревне. Теперь им хорошо
«Нереально всем уделить внимание»
Российских раковых больных решили поделить на богатых и бедных. Что происходит?
«Мы стоим выше людей готики»
Его звали Адольфом, он был резок и радикален. Но это не Гитлер
Гиблое место
Он увидел умирающую природу и доказал, что смерть может быть красивой
РПЦ прекращает отношения с Константинополем
Православных россиян лишили святых мест. Все из-за автокефалии Украины
Голодовка довела Олега Сенцова до реанимации
РПЦ назвала цель разрыва отношений с Константинополем
Все материалы
Мир
Кровавый вождь
Он мог убить Ким Ир Сена и втянуть СССР в третью мировую
Российское судно застряло в Китае из-за санкций
Израиль обстреляли ракетами
Непризнанная Турецкая православная церковь подала в суд на патриарха Варфоломея
Британский суд счел педофила-растлителя достойным снисхождения
США нашли способ вывести Россию и Иран из Сирии
Во Франции у «мертвого» украинца конфисковали замок и работы Дали
Все материалы
Бывший СССР
Тайные националисты
Украинцы умирали в советских тюрьмах. Они мечтали о свободе и своей державе
«Их надо выкорчевать!»
В Армении нашли, от кого избавиться. У Пашиняна на это месяц
Петр Порошенко и ФиларетИгры патриархов
РПЦ лишили прав на Украину. Раскол неминуем?
Украина приготовилась применить силу к российским кораблям
Туркмены оголодали и пустились из страны наутек
Пашинян подал в отставку
Порошенко уличил РПЦ в самоизоляции
Все материалы
Экономика
Задолжали
Сколько нужно денег, чтоб прожить в России без кредитов?
Успешность угольщиков эксперт объяснил субсидиями за счет других отраслей
Ледяная дерзость
Эта страна запугивала НАТО Советским Союзом, а теперь не платит долги
Из грязи в князи
Как экосистему бухты Воевода на острове Русский сделали эффективной
В России захотели радикально снизить валютный контроль
В Сколково откроется цифровая лаборатория «Норникеля»
Найден способ потратить деньги компаний из списка помощника Путина
Все материалы
Силовые структуры
Техника обмана
Он мошенничал на улицах 20 лет. Пришло время раскрыть его секреты
Павел Мамаев«Их просто зачморят в СИЗО»
Лучший карманник СССР — о перспективах Кокорина и Мамаева в «Бутырке»
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянка пойдет под суд за финансирование терроризма в Сирии
Российский зэк избил тюремщика из-за сигарет и попал на видео
В Москве задержали возглавившего Измайловскую ОПГ вора в законе Аксена
Мажоры прокатились на BMW по Подмосковью со скоростью авиалайнера
Все материалы
Наука и техника
Корнелис де Валь «После одного из сражений Тридцатилетней войны»«Ужас, грязь и хаос утянули Европу на дно»
Эта война перевернула мир. Россия тоже не осталась в стороне
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
Греческий салат
Геи, колоссы и грязная медуза: обзор Assassin’s Creed Odyssey
Украинские Су-27 назвали «дышащими на ладан ржавыми самолетами»
Минобороны предпочло американский Iridium российскому «Гонцу»
Американский истребитель аварийно сел на Украине
Появилось видео с места крушения Су-27 на Украине
Все материалы
Спорт
Как завещал Конор
Нурмагомедову мало Макгрегора. Он хочет драки с Мэйуэзером
Бывший футболист сборной России осудил критиков Кокорина и Мамаева
Побитым Кокориным и Мамаевым чиновникам предложили договориться
Российские футболисты задолжали государству четверть миллиона рублей
Глава UFC объяснил ситуацию с «уходом» Нурмагомедова
Отец Нурмагомедова назвал условия для реванша с Макгрегором
Бывший муж Бузовой жестко ответил на обвинения в неуплате алиментов
Все материалы
Культура
«Это трип по подсознанию черной Америки»
Автор самого необычного сериала года о противостоянии шовинизму авангардом
«Он поставил себе цель стать сверхчеловеком»
Их жизнь сломал XX век, но они не сдавались: главная книга осени
«Хотелось исследовать, каково быть вуайеристом»
Хиппи, соул и кровь в отеле «Эль Рояль»: кто снял самый бойкий триллер сезона
Появились подробности избиения солистки «Маши и медведей»
Потерявшая голос Монеточка попала в больницу
Монеточка потеряла голос
В Москве избили вокалистку группы «Маша и медведи»
Все материалы
Интернет и СМИ
Порвали два баяна
Россияне пьют водку и матерятся на камеру. Иностранцы готовы за это платить
Скончался один из создателей мирового телевидения
Познер назвал виновных в бедности россиян
Голубой экран
Геи пришли на телевидение ради высшей цели, но погрязли в скандальных шоу
«Они даже не пытались остановить секс»
Геи, лесбиянки, мужские слезы и беспорядочные связи в одном из главных шоу мира
Россия обеднела из-за хакеров
В сети посочувствовали обладателям фамилий Тугосралов и Гнида
Все материалы
Ценности
Резиновые люди
Модники, романтики, хипстеры. Кто делает шины в Италии и России
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Ел как мужик
Водка на завтрак и редька в обед. Чем питался Петр I, пока строил империю
Школьная фотография сестер Кардашьян рассердила фанатов
Леди Гага надела пиджак на голое тело из-за изнасилования
Предсказана внешность будущего ребенка Меган Маркл и принца Гарри
«Самые откровенные купальники» стали трендом у знаменитостей
Все материалы
Путешествия
Душа просит
Россиян лишили святых мест. Куда теперь ездить молиться?
Партнерский материал
Семейные Альпы
Место, где всегда рады детям и русским
Париж Персидского залива
Полиция на суперкарах, золотые унитазы и длинные шпили: на что способны арабы
Опасная посадка пассажирского лайнера в шторм попала на видео
Яхту омского депутата выбросило на берег Испании
Православных россиян перестали пускать в Грецию
Православным россиянам предрекли новые проблемы
Все материалы
Из жизни
«Большинство здесь — приезжие или дети мигрантов»
История россиянки о жизни в Америке
Тяжелая рука
Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
Долгий путь к себе
История превращения милой девочки в бородатого бармена
Мужчина подсмотрел счастливые числа в лотерее и выиграл состояние
Убитая белка отомстила охотнику
Женщина более 60 лет пила только газировку и не умерла
Голые официанты обслужили бабушек в доме престарелых
Все материалы
Интеллигентный лесник
Василий Костин проехал на новом Subaru Forester от Тбилиси до Батуми
Автомобильные матрешки
Дома на колесах с гаражом для легковушек
Видео: тест Lada Vesta Sport
У нее всего 145 сил — оправданна ли приставка «Sport» и ценник почти в миллион рублей?
Купе с удобствами спального вагона
Двухдверные автомобили длиной пять и более метров
Ford рассказал подробности о возрожденной модели Territory
«Дизельгейт» обойдется Audi в 800 миллионов евро
Двигатели автомобилей проекта «Кортеж» установят на самолеты
Все материалы
Дом
Из воздуха
В Москве стало больше несуществующих квартир. Как их вычислить?
Партнерский материал
Спокойствие, только спокойствие
Как правильно выбрать дом, чтобы защититься от стресса и жить в комфорте: советуют психологи
Война полов
Женская архитектура или мужская? Очень шовинистский тест
Названы излюбленные способы мошенничества россиян с материнским капиталом
Самый дорогой дом России нашли в лесу
Назван необходимый для спокойного обслуживания ипотеки доход
Самому высокому в Европе небоскребу дали зеленый свет
Все материалы