Взбирающийся по небоскребу енот заставил переживать миллионы зрителей

@MPRnews / Twitter

Енот-альпинист, 12 июня забравшийся на небоскреб UBS Tower города Сент-Пол, штат Миннесота, стал звездой Twitter. Благодаря пользователям сети, устроившим реалити-шоу с его участием, за перемещением зверька от этажа к этажу наблюдали миллионы зрителей по всему миру.

За взбирающимся вверх по отвесной стене енотом «охотились» съемочные группы телеканалов и обычные пользователи, находящиеся в этот момент внутри здания. Некоторым удалось снять его совсем близко.

«Не знаю, сколько у меня еще хватит сил смотреть на это», — отмечает Тим Нельсон (Tim Nelson), новостник радиостанции Minnesota Public Radio, первой сообщившей о хищнике, начавшем взбираться вверх по UBS Tower. Животное в тот момент находилось на 12-м этаже.

Снимки со смелым зверьком, а также переживаниями о его судьбе пользователи делились под хештегом #mprracoon, где MPR — аббревиатура радиостанции Minnesota Public Radio, которая неотрывно рассказывала зрителям о перемещении хищника.

Енота нарекли местным Спайдерменом, ему сопереживали, предполагая, что животное просто боялось спускаться с высоты, поэтому забиралось все выше. Зрители тревожились за то, что последние сутки он ничего не ел и не пил. У сотрудников UBS Tower не было возможности помочь герою местных хроник, поскольку окна в здании не открываются. В результате им не оставалось ничего, кроме как фотографировать и снимать на видео альпиниста, время от времени пытавшегося перевести дух.

— Paige Donnelly law (@donnelly_law) 12 июня 2018, 20:48

Спасатели тоже не помогли еноту — вероятно, из-за высоты здания и неуловимости хищника. Они расставили ловушки на крыше, которые должны были поймать зверя в случае, если тот доберется до верха.

Реалити продолжалось до глубокой ночи 12 июня. Енот дополз до крыши, о чем возвестили пользователи сети, с тревогой следившие за его путешествием.

«Енот сделал это!»

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