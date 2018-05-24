Кошка прокатилась на крыше машины на скорости 100 километров в час

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В США кошка оказалась на крыше машины, едущей со скоростью около 100 километров в час. На видео инцидента обратило внимание издание New York Post.

Ролик сняла американка Ронда Рэнкин (Ronda Rankin) на одной из магистралей штата Небраска. «Моя дочь сказала, что на крыше соседней машины сидит кошка. Я подумала, что ей показалось и это енот, но это действительно была кошка. Она выглядела испуганной и не понимала, что происходит», — рассказала женщина.

Они открыли окна и начали снимать животное на телефоны, пытаясь привлечь внимание водителя соседней машины. «Мы крикнули: у вас кошка на крыше. Как только женщина за рулем это услышала, она очень удивилась и немедленно снизила скорость», — добавила Рэнкин.

Видео привлекло внимание зоозащитной организации штата. Ее представители пытаются выяснить, каким образом кошка попала на крышу, и проследить дальнейшую судьбу животного.

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