Котенок Фундук сел в поезд и доехал до хозяйки

Потерявшийся во Франции котенок вернулся к своей хозяйке, предприняв самостоятельное путешествие на поезде. Об этом сообщает радиостанция France Blue.

Контролер поезда Гийом Шуека (Guillaume Chueca) рассказал, что пассажиры обнаружили животное на путях перед электричкой, которая готовилась отправляться.

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«Я взял на руки котенка и отнес за территорию вокзала в небольшую рощу у дороги, а сам вернулся в поезд, потому что должен был работать на нем. Но кошка пошла за мной. Я решил взять ее с собой и сказал: поезжай со мной, малыш, когда приедем в Ман, что-нибудь придумаем», — объяснил кондуктор.

По его словам, кошка вела себя спокойно, сидела в кабине машиниста и только иногда тихо мяукала. Шуека разместил снимки котенка в своем Twitter и пошутил: «Сегодня утром на вокзале Вуавр в поезд сел вот такой пассажир. Он уже прошел стажировку в кабине машиниста и будет рад найти свою семью».

Благодаря посту кондуктора, хозяйка животного нашлась и забрала его в тот же день. Котенок оказался девочкой по кличке Нуазетт (в переводе с французского — Фундук).

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