Поляк с кошкой семь месяцев дрейфовал по океану на сломанной шлюпке

У берегов французского острова Реюньон спасли польского путешественника, который утверждает, что семь месяцев дрейфовал по Индийскому океану на шлюпке. Об этом сообщает издание The Local.

25 декабря шлюпку заметили с яхты недалеко от Реюньона. Ее владелец уведомил береговую охрану, и к шлюпке выслали корабль, который отбуксировал ее к острову. На ней обнаружили истощенного 54-летнего мужчину и кошку.

Мужчина заявил, что его зовут Збигнев Рекет. Он рассказал, что родился в Польше, но получил американскую грин-карту и перебрался в США. В 2014 году он поехал в Индию, чтобы купить большую шлюпку, предназначенную для круизных лайнеров. Именно с этого начались его злоключения.

Поляк оборудовал шлюпку мачтой, рулем и мотором, превратив в подобие яхты. Пока он работал, срок действия грин-карты закончился. Рекет не мог вернуться в Соединенные Штаты и решил плыть в Индонезию своим ходом.

В пути шлюпка потеряла мачту, и ее понесло в противоположном направлении. Ренет пересек Индийский океан и достиг Коморских островов, которые располагаются между Африкой и Мадагаскаром.

Поляк провел на Коморах два года. Ему удалось связаться с посольством Польши в Кении, но там его ждало разочарование. «Они не захотели меня репатриировать, — говорит Рекет. — Дали 150 евро — и на этом все».

20 мая он погрузил на шлюпку месячный запас китайской лапши, взял кошку по кличке Самира, которая привязалась к нему за два года на острове, и снова вышел в море. На этот раз его целью был город Дурбан на восточном побережье ЮАР.

Во время второго плавания сломался мотор. Потерявшую управление шлюпку понесло в сторону Сомали, затем она повернула к Мальдивам, а оттуда взяла курс на Индонезию. «Несколько раз я видел сушу, но мне не удавалось туда вырулить, — говорит Рекет. — Корабли тоже замечал, но у радиостанции села батарея».

Шлюпка дрейфовала семь месяцев. Все это время мужчина питался запасенной лапшой и рыбой, которую ловил в море.

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Слова Рекета подтверждают паспорт гражданина Польши, грин-карта и разрешение на проживание на Коморских островах, которые у него нашли. Власти острова проводят проверку.

После спасения поляк решил поселиться на Реюньоне. «Я хочу вести нормальную жизнь, найти работу, так что почему бы не остаться здесь», — говорит он.

Реюньон располагается в Индийском океане в 700 километрах к востоку от Мадагаскара. Остров является заморским регионом Франции.

В ноябре сообщалось, что со сломанной яхты в 900 километрах от Японии спасли двух американок. Они утверждают, что пять месяцев дрейфовали в океане, питаясь крупой и макаронами, которые запасли перед выходом в море.

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