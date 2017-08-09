Дрейфовавший три дня в Черном море украинец рассказал о своем приключении

Украинец, который три дня дрейфовал в Черном море на батуте и которого спасли крымские пограничники, рассказал о том, как оказался в такой ситуации. Интервью с 19-летним охранником Михаилом Дорошенко из поселка Лазурное Херсонской области публикует kp.ru.

Молодой человек решил после работы заночевать на причале: он забрался на батут и уснул, а когда открыл глаза, то увидел, что находится в открытом море. Оказалось, что батут смыла волна.

Дорошенко, на котором были только шорты, находился в море без воды и еды в 40-градусную жару. «Сначала я все воспринял как небольшое приключение. Думал, что пару часов поплаваю и все — батут прибьет к берегу или меня возьмет на борт какая-нибудь посудина», — отметил он.

Видео: kp.ru

По его словам, на второй день «стало уже не прикольно». «В какой-то момент я увидел вдали корабль, обрадовался и стал размахивать руками, звать на помощь. Но без толку — меня никто не услышал. Проплыла мимо и вторая яхта. Солнце пекло немилосердно, и я, чтобы не сгореть, укрывался тряпкой, которая валялась на батуте», — продолжил украинец.

Мужчина признался, что временами его охватывало отчаяние, но он старался не падать духом. На третий день его обнаружил сторожевой катер: пограничникам поступил сигнал о человеке, терпящем бедствие в Каркинитском заливе Черного моря.

Как рассказал Алексей Криницкий, командир пограничного катера, парня подняли на борт, дали ему сухие вещи и накормили. Когда добрались до берега, там уже ждала машина скорой.

Пострадавший был истощен. Его доставили в больницу поселка Черноморское в состоянии средней тяжести, диагноз — «тепловой удар», «обезвоживание организма».

Сейчас решается вопрос о возвращении Дорошенко на родину.