Крымские пограничники спасли истощенного украинца на батуте

Российские пограничники достали из моря гражданина Украины, который заснул на надувном батуте в Херсонской области и был отнесен течением к берегам Крыма. Об этом во вторник, 8 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Инцидент произошел в конце прошлой недели. Молодого человека на надувном снаряде обнаружили в Каркинитском заливе, подняли на борт и оказали первую помощь. Он представился Михаилом Дорошенко 1998 года рождения и рассказал, что работает охранником в курортной зоне поселка Лазурное (Херсонская область). Он лег поспать на батут, который стоял на причале, на следующее утро проснулся в открытом море, где, борясь с жаждой и голодом, провел почти трое суток.

Дорошенко был истощен и находился в состоянии средней тяжести из-за обезвоживания и теплового удара. Его накормили, одели и отвезли в больницу, а семье сообщили о случившемся.

Решается вопрос отправки украинца на родину.

21 июля крымские пограничники недалеко от мыса Тарханкут спасли тонувшего гражданина Украины. Мужчина, увлекавшийся экстремальным спортом, решил добраться до Турции на тримаране. Из-за волн судно перевернулось.