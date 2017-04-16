Потерпевших бедствие российских рыбаков вынесло на побережье Норвегии

Моторную лодку со сломанным двигателем, в которой находились два российских рыбака, вынесло на побережье Норвегии. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщает «Интерфакс».

Сигнал о помощи от жителя города Заполярный Печенгского района поступил в ФСБ в субботу вечером. Мужчина сказал, что терпит бедствие недалеко от Айновских островов Варангер-фьорда Баренцева моря вместе со своим другом. По словам

представителя пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району Константина Погадаева, после этого связь с рыбаками была потеряна.

На помощь был отправлен пограничный сторожевой корабль «Виктор Кингисепп», также о происшествии были извещены пограничные службы Норвегии.

Найти лодку удалось к 6:00 мск воскресенья.

«Об обнаружении граждан Российской Федерации на территории Королевства Норвегия были незамедлительно проинформированы норвежские пограничники и генеральное консульство Российской Федерации в городе Киркенесе», — отметил Погадаев.

Угрозы для жизни и здоровья мужчин нет, в настоящее время решается вопрос о возвращении жителей Заполярья на территорию России.

