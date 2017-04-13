Сочинские «черные ассенизаторы» загрязнили отходами реку Псахе

В Сочи обнаружили незаконный котлован «черных ассенизаторов», из которого сточные воды вытекли в реку Псахе в западной части города. Об этом сообщает в четверг, 13 апреля, «Сочиводоканал».

К диспетчерам обратились местные жители, встревоженные загрязнением реки и неприятным запахом. Работники канализационной сети при проверке нашли огороженный земельный участок, с территории которого вытекала черная жидкость. Оказалось, что там располагался котлован размером 20 на 30 метров, заполненный сточными водами.

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«"Черные ассенизаторы" под покровом ночи длительное время бесконтрольно свозили сюда содержимое выгребных ям, а возможно, и промышленные стоки», — отметили специалисты. По их словам, стенка котлована частично обрушилась, и содержимое вытекло в Псахе, а затем попало в море.

По данным «Сочиводоканала», руководство района знало о происходящем: неделю назад на собственника участка был составлен протокол об административном правонарушении. Однако это не остановило злоумышленников, продолжавших сливать отходы.

Как сообщает издание «Югополис», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился создать специальную комиссию по расследованию обстоятельств происшествия.

«Черными ассенизаторами» называют устранителей отходов, действующих вне правового поля и вредящих окружающей среде.

В феврале глава Министерства природы в интервью «Ленте.ру» рассказал о существовании в России мусорной мафии, управляющей полулегальными полигонами отходов. По его словам, ведомство работает над нормативной базой по регуляции таких предприятий, а с откровенно криминальными элементами разберется МВД и Росгвардия.