Женщина с игрушечным пистолетом взяла в заложники фельдшера скорой помощи

Жительница поселка Максатиха Тверской области не менее часа удерживала в заложниках фельдшера скорой помощи, угрожая медработнице ножом и игрушечным пистолетом. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщается на сайте следственного управления СКР по Тверской области.

По версии следствия, подозреваемая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, осталась недовольна действиями фельдшера бригады скорой помощи, которая прибыла для оказания помощи ее малолетнему сыну. Женщина удерживала медработницу в квартире, а также нанесла ей несколько ударов кулаком по лицу «с целью подавления воли к сопротивлению». Потерпевшую освободили сотрудники полиции, прибывшие по вызову жителя дома, который услышал крики фельдшера о помощи.

Было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 127 Уголовного кодекса России («Незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).

Расследование дела находится на особом контроле руководства следственного управления СКР по Тверской области по причине участившихся случаев нападения на медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей.

3 апреля 2017 года жительница Комсомольска-на-Амуре пришла на станцию скорой медицинской помощи, где начала оскорблять медиков и сломала нос одной из врачей.