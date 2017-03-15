Сирию назвали самой опасной страной для медработников

В Сирии жизнь и здоровье работников сферы здравоохранения подвергается большему риску, чем во всем остальном мире. К такому выводу пришли эксперты медицинского издания The Lancet в своем докладе, передает The Guardian.

По оценке исследователей, в стране совершается беспрецедентное количество атак на медицинские учреждения и сотрудников. С момента начала вооруженного конфликта в 2011 году более 800 медиков были убиты, некоторые из них подверглись пыткам или были казнены. Кроме того, в 2016 году число нападений на госпитали составило около 200.

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В докладе также сообщается, что только у 42 процентов населения Сирии есть возможность получить квалифицированную медицинскую помощь. Порядка 15 тысяч местных врачей покинули страну между 2011 и 2015 годами. Оставшиеся медики вынуждены проводить операции в полевых условиях, используя фонарики мобильных телефонов для освещения и произведенные на подпольных фабриках медикаменты.

Составители доклада подчеркивают, что ограничение доступа к медицинской помощи стало частью военной стратегии противоборствующих сторон. Эксперты раскритиковали ООН и мировое сообщество за бездействие и неспособность обеспечить соблюдение международного гуманитарного права в Сирии.

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. В противостоянии участвуют правительственные войска, оппозиционные силы, исламистские группировки и террористические организации.