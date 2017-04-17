Норвегия передала России выброшенных на берег рыбаков

Двое российских рыбаков, которых из-за поломанного двигателя на моторной лодке выбросило на побережье Норвегии, вернулись в Россию. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пограничном управлении ФСБ России по западному арктическому району.

По словам официального представителя ведомства Константина Погадаева, вечером в воскресенье, 16 апреля, норвежские власти передали рыбаков российским пограничникам в автомобильном пункте пропуска Борисоглебск.

Вечером в субботу, 15 апреля, в ФСБ поступил сигнал о помощи от жителя города Заполярный Печенгского района. Мужчина сказал, что терпит бедствие недалеко от Айновских островов Варангер-фьорда Баренцева моря вместе со своим другом. После этого связь с рыбаками была потеряна.

В ходе поисков удалось к 6:00 воскресенья обнаружить лодку рыбаков, после чего были уведомлены норвежские власти. Сообщалось, что угрозы для жизни и здоровья мужчин нет,.