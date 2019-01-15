Обнародована стоимость самых дешевых московских квартир

Стоимость самой дешевой квартиры в московских ЖК внутри МКАД составила в январе 2019-го 3,44 миллиона рублей. За пределами кольцевой дороги минимальный бюджет покупки зафиксирован на уровне 2,52 миллиона. Об этом говорится в исследовании новостроек ЦИАН,имеющемся в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Самая дешевая квартира «старой» Москвы внутри МКАД продается в ЖК «Люблинский парк», отмечается в исследовании. Ее площадь — 18,9 квадратного метра.

На втором месте — ЖК «Дмитровский парк», где за 3,75 миллиона выставлена на продажу студия площадью 19,8 квадратного метра. На третьем — ЖК «Михайловский парк», где за 3,9 миллиона можно купить квартиру в 21,5 квадратного метра.

В районах «старой» Москвы, расположенных за пределами МКАД, самый дешевый вариант на первичном рынке предлагается в ЖК «Мякинино парк», отмечается в исследовании. Стоимость студий в нем начинается от 3,18 миллиона рублей. Второе и третье места у ЖК «Зеленоград Сити» и FoRest, где цены стартуют от 4,12 и 4,39 миллиона рублей соответственно.

В Новой Москве минимальный бюджет покупки находится на уровне 2,52 миллиона рублей, по такой цене можно приобрести студию в ЖК «Остафьево». В тройку проектов с дешевыми квартирами вошли также «Солнцево Парк» и «Румянцево-Парк» с ценниками на жилье от 2,75 и 3,37 миллиона рублей соответственно.

Ранее данными своего исследования самых дешевых вторичных квартир Москвы поделились аналитики портала Domofond. Абсолютным рекордсменом их рейтинга стал объект площадью около девяти квадратных метров, расположенный в доме в 18-минутной пешей доступности от станции метро «Алтуфьево». Жилье без отделки было выставлено на продажу за 1,6 миллиона рублей.

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