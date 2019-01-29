Самую дешевую московскую квартиру нашли в Выхино

Самая дешевая квартира из числа выставленных в аренду в Москве в январе 2019 года расположена в районе станции метро «Выхино». Об этом говорится в материалах агентства недвижимости «Миэль-Аренда», поступивших во вторник, 29 января, в редакцию «Ленты.ру».

Жилье площадью 38 квадратных метров с 11-метровой кухней можно арендовать за 21 тысячу рублей в месяц, отмечают в компании, уточняя, что недвижимость находится на третьем этаже 12-этажного дома. В квартире есть вся необходимая для жизни мебель и бытовая техника.

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В тройку самых дешевых столичных квартир вошли еще две «однушки». Одна из них находится у метро «Шипиловская», на восьмом этаже 14-этажного дома. Площадь квартиры — 40 квадратных метров, она сдается за 25 тысяч рублей в месяц. Вторая квартира расположена в 15 минутах транспортом от станции метро «Октябрьское поле». Ее площадь — 30 квадратных метров, запрашиваемая арендная ставка — 26 тысяч рублей в месяц.

Ранее данными своего исследования рынка столичной аренды поделились эксперты агентства «ИНКОМ-Недвижимость». В компании выяснили, что не менее 20 процентов квартир, выставленных в аренду в столице, нуждаются в косметическом ремонте, а еще 10 процентов — это ветхие или существенно поврежденные квартиры.

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