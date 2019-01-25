Стоимость съемного жилья в Москве перевалила за полтора миллиона в месяц

Максимальная ставка аренды элитного жилья в Москве составила по итогам 2018 года 1,6 миллиона рублей в месяц. Об этом свидетельствуют материалы аналитиков Savills (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По такой ставке в 2018 году была сдана в аренду десятикомнатная двухуровневая квартира площадью 500 квадратных метров. Жилье расположено в одном из охраняемых элитных ЖК в районе Цветного бульвара.

Второе место рейтинга досталось пятикомнатной квартире, расположенной на Якиманке. 266-метровый объект был сдан в аренду за 1,1 миллиона рублей в месяц. На третьем месте по стоимости аренды оказалась шестикомнатная квартира площадью 360 квадратных метров в районе Арбата. Она была сдана за миллион рублей в месяц.

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Как отмечается в материалах агентства, доля квартир от миллиона рублей в месяц и выше составила в общем объеме элитного предложения не более 2,2 процента.

В конце 2018 года свое исследование рынка аренды элитного жилья в Москве представили аналитики компании Penny Lane Realty. По их данным, за год квартиросъемщикам этого сегмента предлагалось порядка трех тысяч дорогих квартир. При этом не менее 20 процентов этого предложения оказались абсолютно невостребованными у арендаторов из-за неадекватно завышенных ценников.

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