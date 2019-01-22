Треть съемных квартир в Москве оказались непригодными для жизни

Примерно 20 процентам квартир, сдаваемых в аренду в Москве, требуется косметический ремонт. Еще 10 процентов объектов можно охарактеризовать как ветхие или имеющие значительные повреждения. Об этом свидетельствуют материалы агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

По оценке аналитиков, улучшать жилье по просьбам съемщиков готовы не более 35 процентов столичных арендодателей. Для сравнения — в 2017 году 40 процентов наймодателей квартир масс-маркета соглашались на обновление обстановки и мелкий ремонт, в 2016-м такие собственники составляли 60 процентов от общего числа, в 2015-м около 80 процентов владельцев объектов готовы были на модернизацию сантехники и бытовой техники.

Материалы по теме Денежный переулок Молодежь снимает очень дорогие квартиры в Москве. Ипотечники ей завидуют

«Низкобюджетные лоты востребованы в любом случае — пусть даже с пониженным уровнем комфорта или неисправностями, — поясняют в "ИНКОМ". — То есть неликвида в экономсегменте практически нет, любой объект находит свою целевую аудиторию».

Современный косметический ремонт, по наблюдениям риелторов, выполнен лишь в 40 процентах съемных квартир Москвы. 30 процентов находятся в удовлетворительном состоянии для своей ценовой категории.

Ранее в январе сообщалось о росте стоимости аренды жилья в столице. По данным аналитиков, в начале 2019-го минимальная ставка увеличилась относительно декабря 2018-го на две тысячи рублей и достигла 22 тысяч рублей в месяц.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!