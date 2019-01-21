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Бесплатную землю начнут раздавать в двух российских регионах

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Республика Бурятия и Забайкальский край присоединятся к программе «Дальневосточный гектар» с 1 июля 2019 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.

«С 1 июля мы планируем так же поэтапно (...), начиная с жителей данных субъектов, предоставлять один гектар», — сказал Трутнев, отметив, что оба региона должны определиться с теми территориями, где земля не будет предоставляться в пользование граждан — например, в особо охраняемых природных территориях.

Трутнев добавил, что к старту программы на территории двух новых регионов нужно будет провести подготовительную работу — в частности, уточнить кадастровые карты и завести их в систему электронного сервиса.

Республика Бурятия и Забайкальский край были включены в состав ДФО указом президента в конце 2018 года. Ранее оба региона входили в состав Сибирского федерального округа.

Программа предоставления гражданам земли на территории ДФО, известная как «Дальневосточный гектар», была запущена в 2016 году. С 1 октября 2016-го возможность получить участок появилась у жителей округа, с февраля 2017-го — у всех граждан России. В конце 2018-го было принято решение расширить программу на соотечественников, проживающих за рубежом.

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