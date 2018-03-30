На Дальнем Востоке заметили Бэтмена

Россиянин решил оформить «дальневосточный гектар» в виде символа Бэтмена — героя комиксов DC, созданного Бобом Кейном в соавторстве с писателем Биллом Фингером. Участок можно найти на сайте НаДальнийВосток.рф (карта доступна только авторизованным пользователям).

Границы участка находятся на юге Приморского края близ побережья Японского моря и выходят к бухте Бойсмана. Этот «дальневосточный гектар» пока не прошел оформление и постановку на кадастровый учет, поэтому официального владельца у него еще нет, уточняет сахалинский портал АСТВ.

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Программа «Дальневосточный гектар» позволяет любому россиянину бесплатно на пять лет получить земельный участок площадью до одного гектара на Дальнем Востоке. В течение первого года заявитель должен определиться с видом использования участка, а через три года задекларировать ход его освоения.

Спустя пять лет участок можно получить в собственность или длительную аренду. Если в течение этого срока освоение участка начато не было, заявитель теряет на него все права.

По данным Минвостокразвития, уже поступило более 113 тысяч заявок на «дальневосточный гектар» — 37,5 тысячи участков были переданы заявителям в пользование, почти 76 тысяч заявок находятся на рассмотрении.

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