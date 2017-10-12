Названы причины для переезда россиян на Дальний Восток

Россияне готовы переехать на Дальний Восток при возможности зарабатывать там от 50 тысяч до 150 тысяч рублей в месяц. Об этом, со ссылкой на опрос ВЦИОМ, заявил руководитель Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков, говорится на сайте профильного министерства.

Возможность работать поближе к Тихоокеанскому побережью рассматривает четверть (24 процента) респондентов ВЦИОМ. «При этом максимальная готовность исходит от населения в возрасте 25-44 лет, что составляет одну треть от общего количества опрошенных», — отметил Тимаков.

Среди основных стимулов к переезду, кроме заработка, названы также желание начать новую жизнь и стремление к быстрому карьерному росту.

6 сентября в рамках Восточного экономического форума президент России Владимир Путин призвал распространить действие программы «Дальневосточный гектар» на соотечественников за рубежом. Среди них, по его словам, есть люди, желающие «работать на этой земле, создавать крепкие многодетные семьи».

Программа по бесплатной раздаче земель в Дальневосточном федеральном округе предполагает что, каждый россиянин может воспользоваться правом на получение там участка размером не более гектара. По истечении пяти лет его можно будет оформить в аренду или в собственность.

