В МВД собрались заселить Дальний Восток мигрантами и создать для них телеканал

Концепцию миграционной политики России на 2018 — 2020 годы подготовили в МВД, пишет «Коммерсантъ».

Министерство, по данным издания, предлагает активнее привлекать переселенцев на Дальний Восток и, в первую очередь, самих россиян. Для этого предполагается увеличить сумму подъемных для граждан страны до миллиона рублей и создать доступную социальную инфраструктуру.

Концепция предполагает передачу полицейскому ведомству полномочий по адаптации приезжих, на которые, по данным издания, также претендует Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН).

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Для работы с прибывшими из другим стран МВД предлагает создание не только «центров информационной и правовой поддержки иммигрантов» и курсов изучения русского языка, но и специального телеканала.

Кроме того, министерство выступает за стимуляцию студенческой и академической иммиграции из заграницы. А к тем, кто приезжает из стран «с нестабильной политической ситуацией», следует, по мнению стражей порядка, подходить более дифференцировано.

Подготовленная в МВД концепция должна заменить действующую, которая была принята в 2012 году с учетом существования Федеральной миграционной службы (ведомство упразднили в 2016-м, а его функции передали МВД). Предлагается изменить сложившуюся систему выдачи разрешений на временное проживание и предоставления гражданства России.

В период с 2012 – 2016 годы, по данным авторов документа, мигрантов в России стало вдвое больше, в сравнении с 2007- 2011 годами. Из них доля переселения в рамках страны (внутренней миграции) составила 88 процентов.