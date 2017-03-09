Путин потребовал перекрыть каналы нелегальной миграции

Президент Владимир Путин указал на необходимость перекрыть каналы нелегальной миграции в Россию. Соответствующее заявление он сделал на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел, передает ТАСС в четверг, 9 марта.

«Мы создаем цивилизованную прозрачную среду для тех, кто хотел бы жить и работать в России, но, безусловно, соблюдая наши законы, уважая традиции и культуру нашей страны», — подчеркнул глава государства.

Материалы по теме «Расизм тут ни при чем» Генетик Ольга Курбатова о том, стоит ли местным бояться «понаехавших»

Любые факты нарушения миграционного законодательства, по его словам, должны решительно пресекаться.

В ходе заседания президент также упрекнул МВД за неполное использование имеющегося потенциала и потребовал активнее пресекать экстремизм и, в частности, его распространение в среде молодежи.

Весной прошлого года Путин призвал поставить на российских границах заслон на пути контрабанды и нелегальной миграции. По мнению президента, необходимо скорректировать миграционную политику с учетом возникших в последнее время угроз. Он также признал, что в этой сфере есть «высокие риски», а правоохранительные органы далеко не всегда могут контролировать тех, кто уже въехал в страну.