Путин упрекнул МВД в неэффективном использовании потенциала

Президент России Владимир Путин на расширенной коллегии МВД упрекнул ведомство в неполном использовании имеющегося потенциала. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает «Интерфакс».

«Как и прежде, почти половина совершаемых в РФ преступлений остается нераскрытой. Имеющийся потенциал МВД используется не в полном объеме», — сказал президент.

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Глава государства также потребовал активнее пресекать экстремизм и, в частности, его распространение в среде молодежи.

«Совместно с коллегами из правоохранительных и силовых структур МВД нужно активнее внедрять эффективные методы работы, пресекать любые экстремистские проявления: пропаганду насилия, ксенофобии, национализма. Противодействовать попыткам вовлечь в эту деструктивную деятельность молодых людей», — отметил российский лидер.

Путин призвал силовиков «жестко и абсолютно бескомпромиссно» действовать в отношении международного терроризма.

При этом глава государства отметил, что за счет более эффективной координации действий МВД РФ с другими правоохранительными органами и государственными структурами в 2016 году в России сохранилась тенденция на снижение тяжких и особо тяжких преступлений.

2 февраля стало известно, что глава государства отправил в отставку 16 генералов силовых ведомств: МВД, МЧС и Следственного комитета.