В России появятся четыре новых территории опережающего развития

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановления о создании в стране четырех новых территорий опережающего развития (ТОР), следует из сообщений правительства. Новыми ТОРами станут «Сарапул» в Удмуртии, «Петровск» в Саратовской области, «Рузаевка» в Мордовии и «Тутаев» в Ярославской области.

В пресс-службе правительства отметили, что создание ТОРов позволит диверсифицировать экономику данных моногородов. Кроме того, как следует из пояснений к постановлениям, ТОРы также повысят инвестиционную привлекательность этих городов и помогут привлечь в общей сложности 20,2 миллиарда рублей инвестиций.

Кроме того, благодаря созданию ТОРов в этих моногородах должны появиться около шести тысяч новых постоянных рабочих мест.

Территория опережающего развития — это особая экономическая зона с льготными налоговыми условиями и упрощенными административными процедурами. ТОРы создаются для привлечения инвестиций в тот или иной регион. Первые ТОР появились в России на Дальнем Востоке.

В середине 2016 года «Корпорация развития Дальнего Востока» сообщала, что с начала действия законов о ТОРах и Свободном порте Владивосток поступило 295 заявок от желающих стать резидентами. Общая сумма заявок — почти 700 миллиардов рублей. Резидентами особых режимов стали 176 компаний, объем их инвестиций составил 523 миллиарда рублей.