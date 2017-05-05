Медведев предостерег от использования «перекрашенных инвестиций» в ТОР

Минвостокразвития и Минэкономразвития должны не допустить появления на территориях опережающего развития (ТОР) «перекрашенных инвестиций», которые могут быть подведены под налоговые льготы. Об этом в пятницу, 5 мая, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Территории опережающего развития — это те места, где должны быть новые инвестиции, а не перекрашенные старые, которые уже осуществлены и которые просто хочется подвести под льготный режим. Я просил бы на это обратить самое пристальное внимание министерство Дальнего Востока и министерство экономического развития», — приводит агентство его слова.

Глава правительства также сообщил, что государство выделит в ближайшие годы 30 миллиардов рублей на создание ТОР. «Все, что строится при поддержке государства, должно строиться на долгосрочную перспективу и опираться на четкие планы развития территорий», — отметил Медведев.

Территория опережающего развития — особая экономическая зона, работа в которой позволяет инвесторам воспользоваться льготными налоговыми условиями. Первые ТОР появились в России на Дальнем Востоке.