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Государство подарило москвичу остров для квестов

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Житель Москвы Нарек Оганисян получил по программе «Дальневосточный гектар» в бесплатное пользование остров Чамкут в Хабаровском крае и планирует проводить там квесты. Об этом сообщается на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

«Участников будут доставлять на остров моторной лодкой, на месте они смогут ощутить себя настоящими дальневосточными Робинзонами. Хотя и комфорт я тоже обеспечу. Поставим дом-контейнер, оборудуем площадку для палаточного городка и шашлычные зоны», — цитирует Оганисяна сайт ведомства.

Остров оформили на семью Оганисяна из трех человек.

Чамкут расположен в Амурском лимане между Сахалином и побережьем Хабаровского края. По словам его нового владельца, там отлично работает мобильная связь.

В декабре в Москве прошел мастер-класс на тему, как россиянам заработать на своем «дальневосточном гектаре». Москвичам предложили дистанционно осваивать землю, объединяя свои наделы в большие территории, к примеру, для сбора древесных соков и производства сиропов.

Количество участников программы «Дальневосточный гектар», выбирающих сельское хозяйство как вид деятельности на своей земле, с начала года увеличилось практически в два раза, составив почти 40 процентов. Проект «Инвестиционный гектар», разработанный Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, позволит фермерам расширить производство и вовлечь в освоение дальневосточных земель жителей центральной части России.

Закон о бесплатной раздаче земель в Дальневосточном федеральном округе действует для всех россиян начиная с 2017 года. Каждый гражданин страны может взять участок размером не более гектара в бесплатную аренду на пять лет, а затем, в случае законного использования территории, получить его в собственность.

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