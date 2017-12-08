В Москве пройдет мастер-класс по использованию «дальневосточных гектаров»

14 декабря в рамках выставки Дни Дальнего Востока состоится мастер-класс на тему «Как любому гражданину России заработать деньги на «дальневосточном гектаре» (время проведения с 12:00 до 13:30 мск). В мероприятии примут участие эксперты Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ), разработчики новых IT-решений, получатели «дальневосточных гектаров», уже реализующие свои проекты, и представители региональных госорганов по землеустройству, а также сельскохозяйственных кооперативов Дальнего Востока, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Участники мастер-класса смогут из первых рук получить информацию о действующих на «дальневосточных гектарах» бизнес-проектах, возможностях по кооперации, а также новых решениях для освоения земельных участков и реализации произведенной на них продукции.

«Сегодня первоочередная задача — рассказывать о возможных видах предпринимательской деятельности на "дальневосточных гектарах" и существующих мерах господдержки, а также предоставить людям актуальные инструменты для бизнес-деятельности — такие как "инвестиционный гектар", "кооператив под ключ", маркетплейс "Гектар онлайн" и другие», — рассказал генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков.

В частности, москвичам и гостям столицы будут представлены подробности концепции по дистанционному освоению земли — так называемый «инвестиционный гектар». «Это способ привлечь для освоения обширные территории земли за счет создания объединений людей, получающих "дальневосточные гектары". Идея уже вызвала живой интерес бизнеса — так, в ходе мастер-класса, бизнесмен из Ленинградской области представит свое видение проекта по сбору древесных соков и производству сиропов в рамках концепции "инвестиционного гектара" и пригласит присоединиться к нему», — рассказал Тимаков.