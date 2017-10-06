Вице-премьер и губернатор Сахалина оценили риски от перераспределения нефтегазов

Уменьшение поступлений от добычи углеводородов в казну Сахалинской области обязательно отразиться на социально-экономическом развитии региона, заявил губернатор Олег Кожемяко на встрече с полпредом президента на Дальнем Востоке, вице-премьером Юрием Трутневым. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 6 октября.

Вице-премьер подчеркнул, что изменения бюджетного законодательства, которые планирует правительство России, ни к коем случае не должны ухудшить жизнь сахалинцев и курильчан. В связи с этим он поручил министерству по развитию Дальнего Востока вместе с руководством области проанализировать ситуацию, в том числе с учетом реализации в новых условиях федеральной программы развития Курильских островов.

Ситуация, которую обсуждали Юрий Трутнев и Олег Кожемяко, связана с намерением кабинета министров изменить схему распределения налога на прибыль от соглашения о разделе продукции по «Сахалину-2». Этот международный проект по добыче углеводородов и сжижению газа реализуется в регионе с 1994 года. Однако прибыльным он стал только несколько лет назад. В настоящее время 75 процентов налога на прибыль от проекта поступает в казну Сахалинской области, 25 процентов — в федеральную. Правительство предлагает перевернуть эту схему, то есть большую часть средств направлять в главное звено бюджетной системы страны.

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Естественно, инициатива правительства вызвала озабоченность властей региона, где существует ряд серьезных социально-экономических проблем. Например, в регионе разработали программу полной ликвидации ветхого и аварийного жилья, в котором до сих пор проживает существенная часть сахалинцев и курильчан. Запущен в регионе и целый ряд крупных проектов в сфере сельского хозяйства, туризма в рамках территорий опережающего развития.

Также в мае текущего года Кожемяко заявил, что на Сахалине за счет областного бюджета к земельным участкам, выделяемым по программе «дальневосточного гектара», будут проложены дороги и протянуты линии электропередачи. Однако задуманное правительством перераспределение доходов ставит под вопрос реализацию этих начинаний.

«Будем в Москве в ближайшие дни на всех уровнях обсуждать сложившуюся ситуацию. Готовы предоставить всем профильным ведомствам все объективные данные о доходах и расходах бюджета, о тех масштабных программах и проектах, которые уже реализуются на Сахалине и Курильских островах», — сказал Кожемяко, подчеркнув, что решение относительно будущего регионального бюджета необходимо принимать только после детального изучения всех аспектов.

В мае Кожемяко заявил, что на Сахалине за счет областного бюджета к земельным участкам, выделяемым по программе «дальневосточного гектара», будут проложены дороги и протянуты линии электропередачи.