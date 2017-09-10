На Сахалине определились с составом заксобрания

Законодательное собрание Сахалинской области будет на 83 процента сформировано из единороссов, заявил РИА Новости губернатор Олег Кожемяко.

«У нас состоялись выборы, явка составила 26,3 процента, что само по себе является выше, чем прошлогодняя. Из десяти представленных партий, участвовавших в выборах, прошли три партии. "Единая Россия" набрала 44,6 процента, КПРФ — 18 процента, ЛДПР — еще меньше», — сказал губернатор на селекторном совещании с участием лидера партии Дмитрия Медведева.

По словам Кожемяко, 13 из 14 кандидатов-одномандатников — представители ЕР, еще девять человек прошли по спискам.

Губернатор добавил, что нарушений и жалоб в ходе голосования не было, выборы прошли спокойно.