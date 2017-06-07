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«Мы помогаем инвесторам кредитами и инфраструктурой»

Олег Кожемяко об основных инвестиционных проектах Сахалина

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Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Дальний Восток уже несколько лет находится под пристальным вниманием со стороны инвесторов и предпринимателей. Представители региона традиционно принимают участие не только в Восточном, но и Петербургском международном экономическом форуме. «Лента.ру» поговорила с губернатором одного из самых динамично развивающихся регионов ДФО — Сахалинской области — Олегом Кожемяко.

«Лента.ру»: Что вы обсуждали в рамках форума?

Олег Кожемяко: Мы приехали, чтобы встретиться с премьер-министром республики Индия Нарендрой Моди. У нас работает ONGC в проекте «Сахалин-1», теперь они расширяют свое сотрудничество. Также из области осуществляются поставки угля в Индию. При этом объемы растут: если в прошлом году мы экспортировали около 100 тысяч тонн, то в этом году планируем увеличить экспорт угля до 600 тысяч тонн. Об этом уже есть договоренности между Восточной горнорудной компанией и индийскими предприятиями. Индия для нас интересна как партнер, в том числе она интересна как инвестор.

Готовы ли индийцы входить в капиталы работающих на Сахалине компаний?

Да. Мы рассматриваем их предложения, в частности, по угольным предприятиям.

Индийские инвесторы обсуждают покупку доли в Восточной горнорудной компании?

Да, обсуждают, и как партнеры они интересны: и рынок у них большой, и предложения у них хорошие.

А кто с индийской стороны обсуждает вхождение в капитал? Госкомпании или частные инвесторы?

Мы разговариваем на уровне государственных корпораций. Потому что энергетика — отрасль, в большей степени контролируемая государством.

ONGС готовы на расширение проекта «Сахалин-1»?

Да, и не только его. Есть сейчас новые проекты, например, «Сахалин-3». Партнеров, которые предложат наиболее выгодные условия, будет приглашать «Роснефть».

Раньше говорили об интересе японских инвесторов к проекту Сахалин. Он сохраняется?

Конечно, сохраняется. Ни на сколько меньше интерес не стал.

А планы конкретизировались?

Вполне. Они постепенно смещаются в сторону развития глубокой переработки нефти и газа. Есть предложения с японской стороны по производству метанола на месте.

Это большие инвестиционные программы?

Значительные, но тем не менее ряд крупных японских компаний выражают такие намерения.

Появилась ли определенность со сроками запуска третьей очереди «Сахалина-2»?

Пока идет процесс на уровне переговоров. Я думаю, что договорятся. Результат все ближе и ближе. Дело сдвинулось с мертвой точки.

На каком этапе процесс запуска рыбной биржи совместно со Сбербанком?

После того как мы отработали со Сбербанком концепцию рыбной биржи, мы увидели, что есть реальные проблемы, в частности с регистрацией нерезидентов с российской стороны. Это очень серьезно затрудняло наш оборот в силу того, что у нас на 70 процентов рынка приходится на экспорт морепродуктов. Сейчас мы изменили концепцию площадки. У нас началась финальная стадия проектно-сметной документации, летом она будет направлена на экспертизу, а с осени мы начнем строительство. В данный момент мы отрабатываем техническое задание и проект с японскими компаниями.

Новая концепция — это создание большого рыбного рынка типа Цукидзи, на котором будут представлены возможности для хранения рыбы, поставляемой как из Японии, так и с наших рыбодобывающих организаций. Это просто show room, где продукцию можно выложить и определиться в поисках клиента. Также предусмотрена переработка, переупаковка и отправка клиенту. Там мы планируем создать все условия для хранения рыбы. Даже в аэропорту мы планируем создать специальные контейнеры для тех случаев, когда по каким-то причинам отправка продукции задерживается с тем, чтобы товар не портился.

У нас очень много компаний и в Москве, и в Санкт-Петербурге, заинтересованных в поставке сахалинских морепродуктов. Но сегодня механизм их выбора и оформления не организован должным образом. Покупатель должен приехать к нам, ходить по рынкам, договариваться. Биржа, которую мы создаем, позволит избежать этих сложностей. На втором этаже рынка будет сидеть оператор, на первом будут представлены компании, в том числе российские, которые добывают и креветку, и краба, и гребешка, и устриц, и трепанга, и морского ежа. При поступлении заявки они будут доставлять продукцию непосредственно в порт Корсаковский.

Там тоже будет площадка?

Да, место уже определено. Продукцию будут демонстрировать потенциальным покупателям, представители которых смогут выбирать понравившиеся образцы и делать заказ. В случае если на один и тот же товар будет претендовать несколько покупателей, поставщики смогут проводить аукционы.

Кроме того, многие наши сетевые компании, рестораторы и магазины заинтересованы в поставках японской продукции. И мы обсуждали этот вопрос с администрацией рынков Саппоро и Вакканай. С тем чтобы Япония поставляла на наш рынок продукцию, которой нет у нас, скажем, тунца или лакедру. Или иные виды рыб, интересные для нашего ресторанного и магазинного бизнеса, с которыми у российских покупателей сейчас есть проблемы. Но для того, чтобы закупать их сейчас, нужно получать специальный сертификат, организовать доставку. А у нас уже будет все оформлено и товар будет лежать на бирже как российский. Соответственно, его можно будет отправлять пассажирскими самолетами в плановом ежедневном порядке.

Японским рыбакам нужно будет создавать российские юридические лица для работы на бирже?

Они смогут выбрать подрядчиком какую-нибудь российскую компанию. А она или, может, сама биржа, будет приобретать товар на условиях поставки.

Не пытались просчитать влияние биржи на цену товара?

Избыток продукции — это снижение цены, а это, как правило, сезонно. Недостаток — рост цены, особенно когда первые рыбы пошли, на которые всегда высокий спрос. Биржа всегда будет отражать колебания спроса.

Продолжается ли разработка проекта железной дороги с Хоккайдо на Сахалин и с Сахалина на материк?

Пока он находится на стадии проектирования. Конечно, в случае реализации проекта доставка грузов на Сахалин значительно облегчится.

Грузопоток будет?

Конечно, будет. У нас есть сегодня напряженная ситуация с доставкой через Ванино-Холмск по линии паромов, потому что грузов много, и не всегда они справляются. Плюс штормовые условия, накапливаются вагоны, а у нас всего два парома. Конечно, дорога — хорошая перспектива, но к ней, как говорится, нужно подступать очень серьезно. Это серьезное вложение со стороны федерального и областного бюджета.

Вы оценивали, сколько это может стоить?

Пока не считали. Но уже можно сказать, что потребуются подходы и со стороны Хабаровского края, и с нашей стороны. Мост протяженностью около 10-12 километров. Мы смотрим, как сейчас реализуется крымский проект, сколько он будет стоить. Идея хорошая, но она требует и серьезных вложений.

С газовой трубой Сахалин-Япония больше определенности?

Да. Но компании-участники должны еще все предметно рассмотреть. Конечно, уже есть расчеты. Переход от пролива Лаперуза занимает буквально несколько десятков километров, но есть вопросы, какой газ от какой компании будет идти по этой трубе.

Ресурс есть?

Есть, но пока газ на месторождении. Он нужен для поддержания давления, поэтому если примут эти решения, думаю, что первичной будет все-таки поставка газа по существующей трубе на юг Приморья. Сегодня мы пока производим сжиженный газ и успешно поставляем в Японию около четырех миллиардов кубометров в год. Так что труба может рассматриваться, скорее, как перспективное будущее. Но хочется подчеркнуть, что решение о ее строительстве должны принимать сами компании.

? Сахалин выходит на профицитный бюджет?

У нас сбалансированный бюджет, есть дефицит, но он образовался в результате того, что мы очень много вкладываем в различные социально-экономические программы. Это проекты, связанные с освоением территорий опережающего развития, южное сельскохозяйственное направление, строительство новых медицинских учреждений — это детская клиническая больница и станция скорой помощи. Мы взяли план каждый год строить по две новые школы. Строим дороги. При балансировке бюджета мы ожидаем отдачи от нефтегазового сектора, дающего сейчас около 70 процентов доходов.

Есть идеи для диверсификации?

В первую очередь планируем развивать продовольственное направление, так как около 17-20 миллиардов рублей ежегодно у нас уходит на закупку тех продуктов питания, которые мы могли бы производить сами. Это свинина, мясо птицы, молоко и молочные продукты.

Есть те, кто готов в это вкладывать?

Таких немного, но есть. Дело в том, что на Сахалине все-таки небольшое население — всего около 500 тысяч человек, а какие-то глобальные проекты, с тем, чтобы они были интересны крупным инвесторам, должны иметь другую экономику. Конечно, мы серьезно помогаем инвесторам кредитами, инженерной инфраструктурой. Для нас принципиален опыт работы инвестора на подобных проектах. Потому что сельскохозяйственный бизнес сейчас — это новые технологии, с которыми мы только учимся работать. Первые проекты, конечно, с участием государства, мы запускаем уже этой осенью. Это молочно-животноводческие комплексы первой очереди в Корсакове и Троицком, это свиноводческий комплекс на 62 тысячи голов в Таранае. Тепличный комплекс у нас, кстати, очень хорошо развивается, а также птицефабрика, выпускающая бройлерное мясо, которого раньше на Сахалине не было.

Следственные действия в отношении сотрудников областного Минсельхоза осложнили работу?

Мы придерживаемся своей точки зрения, что у региона нет никакого ущерба по этому направлению. Решение будет принимать суд.

Прорабатываются ли возможности снижения цен на авиабилеты на Сахалин и Курилы?

Мы сейчас решаем, как для туристических компаний делать скидки за счет дотаций. Примерно на 30 процентов. Если вы как турист берете путевку у туроператора — пожалуйста, приезжайте. Но только это касается семейных групп, а не индивидуальных туристов.

Семейных? Или малых групп?

Да. У нас такое положение разработано. И еще мы хотим попробовать организацию чартерных туров Владивосток — Курилы. Думаю, что это тоже хорошо пойдет. У нас уже есть самолеты. Мы закупаем их для «Авроры», продолжаем докапитализировать авиакомпанию. Три самолета передали в прошлом году, сейчас еще два самолета закупаем.

Действительно ли обсуждается инициатива сделать совместную российско-японскую управляющую компанию для зоны совместного экономического освоения Курил?

Есть такая идея, она пока только прорабатывается. Но действовать мы будем только в рамках существующего законодательства. Буквально вчера я проводил специального советника премьер-министра Японии господина Хасэгава, 27 июня у нас ожидается большая бизнес-миссия на Курилы по отработке уже конкретных проектов, но пока форма управления, форма совместной работы не проговаривалась.

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