Южнокорейская компания впервые за десять лет купила российскую нефть

Одна из крупнейших компаний Южной Кореи SK Innovation впервые за последние десять лет купила российскую нефть марки Urals. Об этом сообщает Bloomberg.

Нефтепереработчик приобрел у компании «Лукойл» фьючесрный контракт на поставку в апреле около миллиона баррелей энергоносителя марки Urals.

«Поскольку с поставками нефти марки Dubai Crude стало сложнее в Азии, поставки российской нефти становятся экономически более выгодными для нас», — пояснил пресс-секретарь компании Ким Ву Кюн. По его словам, сегодня российская Urals становится более выгодной для Кореи и всей Азии по сравнению с поставками из арабских стран, чего не было уже много лет. В последний раз SK Innovation покупала российскую нефть в 2007 году.

Этот контракт является наглядной иллюстрацией того, как решение стран-членов ОПЕК о сокращении добычи нефти влияет на перераспределение потоков энергоносителя по всему миру, отмечает агентство.

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По словам аналитика из Energy Aspects Ltd Невина Наха покупка Urals, как правило, является редкостью для азиатских стран, поскольку ранее это было экономически невыгодно по сравнению с поставками нефти марок Oman crude или Upper Zakum. Импорт энергоносителя с Ближнего Востока более дешев из-за географической близости, небольших сроков доставки и возможности перевозить большие объемы сырья.

В настоящее время Urals конкурирует на рынке с ближневосточной Oman crude, поскольку обе марки нефти имеют одинаковое качество.

Сейчас в России существует несколько основных сортов нефти: тяжелая смесь Urals, легкая нефть Siberian Light (добываемая в Ханты-Мансийском АО), ESPO (марка восточносибирской нефти). Другие Российские сорта — REBCO, Sokol (Сахалин-1), Vityaz (Сахалин-2), арктический сорт ARCO (месторождение Приразломное, разрабатываемое «Газпром нефтью»). Цены на три из пяти основных российских экспортных марок, Urals, Siberian Light и REBCO, рассчитываются исходя из цен на Brent crude.