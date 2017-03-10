«Газпром» отложил запуск третьей линии завода СПГ на Сахалине

Компания «Газпром» отложила запуск третьей линии завода по производству сжиженного природного газа (СПГ), построенного в рамках проекта «Сахалин-2» на 2023–2024 годы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проспект еврооблигаций «Газпрома».

В документе отмечается, что в настоящее время продолжается работа над технико-экономическим обоснованием (ТЭО) проекта третьей линии.

В сентябре 2016 года заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев «Газпром» заявлял о том, что компания планирует увеличить поставки в Японию и для этого намерена построить новую платформу для производства сжиженного природного газа (СПГ) в рамках проекта «Сахалин-2». По его словам, в 2017 году проект строительства платформы должен быть утвержден окончательно. Производство СПГ на ней планировалось запустить в 2022 году.

В настоящее время в рамках нефтегазового проекта «Сахалин-2» «Газпром» сотрудничает с Royal Dutch Shell и японскими торговыми корпорациями Mitsui и Mitsubishi.