Энергомост с Японией обойдется России в два миллиарда долларов

Объем инвестиций в строительство российской части энергомоста Россия — Япония предусмотрены на уровне 1,97 миллиарда долларов, сообщает ТАСС. Размер затрат в кулуарах Сочинского инвестиционного форума назвал в понедельник, 27 февраля, генеральный директор «Россетей» Олег Бударгин.

«По предварительному технико-экономическому обоснованию проекта Азиатского энергокольца, мы рассмотрели варианты энергомоста Россия — Япония с объемом инвестиций по территории России в 1,97 миллиарда долларов», — цитирует агентство Олега Бударгина.

По его словам, японская телекоммуникационная корпорация SoftBank уже разработала варианты прокладки подводного кабеля, объем инвестиций в который составят 5,24 миллиарда долларов.

Идея строительства энергомоста между Россией и Японией возникла в 2000 году. На тот момент стоимость проекта оценивалась в 5,6 миллиарда долларов. Планируется, что поставки в Японию будут осуществляться с расположенных на Сахалине Ногликской ГТЭС, Сахалинской ГРЭС, строящейся Сахалинской ГРЭС-2 и Южно-Сахалинской ТЭЦ.

В дальнейшем к проекту планируется подключить ряд континентальных электростанций, что создаст условия для объединения в так называемое Азиатское кольцо энергосистем Кореи, Монголии, Китая, России и Японии.

