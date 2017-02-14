Кремль ответил на протест Токио из-за присвоения имен Курильским островам

Россия имеет суверенное право присваивать названия островам Курильской гряды, потому что они являются частью ее территории. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя протест Токио в связи с переименованием курильских островов, передает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 14 февраля.

«Позиция Японии хорошо известна. Мы высоко ценим новую позитивную динамику наших двусторонних отношений. Мы намерены поддерживать эту динамику. Но все-таки острова Курильской гряды, безусловно, остаются территорией Российской Федерации», — сказал пресс-секретарь главы государства.

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Ранее во вторник сообщалось, что правительство Японии направило протест России из-за присвоения названий пяти Курильским островам.

Днем ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому географические объекты получили имена генерал-лейтенанта Кузьмы Деревянко, дипломата Андрея Громыко, бывшего губернатора Сахалина Игоря Фархутдинова, генерал-лейтенанта Алексея Гнечко и капитана дальнего плавания Анны Щетининой.

31 января полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что российская сторона подготовила предложения по вопросу о совместном использовании Москвой и Токио земель на Южных Курилах. В декабре прошлого года в ходе визита президента Владимира Путина в Японию был согласован документ о начале консультаций по совместной хозяйственной деятельности на островах.

После окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Главным препятствием является нерешенный спор вокруг южной части Курильских островов: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи.