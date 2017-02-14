Сенатор Джабаров напомнил Японии о правах России на южные Курилы

Претензии Японии, которые последовали за решением российского правительства присвоить имена нескольким островам Курильской гряды, некорректны и несвоевременны. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров во вторник, 14 февраля.

Он подчеркнул, что наименование данных островов — исключительно внутрироссийское дело. «Кто мешал Токио дать имена [территориям], когда эти острова были под юрисдикцией Японии, около ста лет назад? Еще не хватало, чтобы нам начали говорить: не называйте улицу или поселок таким-то именем. Это некорректно, это суверенная российская территория!» — сказал Джабаров.

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Ранее во вторник генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что Токио направило протест Москве из-за присвоения названий пяти безымянным островам Курильской гряды. Он подчеркнул, что произошедшее «неприемлемо и противоречит позиции Японии».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя реакцию Токио, отметил, что Россия «ценит новую позитивную динамику» двусторонних отношений, однако подчеркнул, что РФ вправе присваивать названия островам Курильской гряды, потому что они являются частью ее территории.

11 февраля глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому острова получили имена генерал-лейтенанта Кузьмы Деревянко, дипломата Андрея Громыко, бывшего губернатора Сахалина Игоря Фархутдинова, генерал-лейтенанта Алексея Гнечко и капитана дальнего плавания Анны Щетининой.

По итогам окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не заключен мирный договор. Основным препятствием для подписания документа является нерешенный спор вокруг южной части Курил, а именно крупнейших островов: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи.